13 українських медиків звільнили з полону терористів ІДІЛ

08:29, 04 травня 2016
Зарубіжні новини
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З полону бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» звільнили 13 українських медиків.

REUTERS

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Згідно з повідомленням, медиків уже доправили у безпечне місце.

«Гарна новина: 13 укр. медиків, яких утримувала ІДІЛ, звільнили і перевезли в лівійське місто Бен Джавад. Тримаємо з ними постійний зв'язок», - написав Клімкін.

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