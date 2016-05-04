13 українських медиків звільнили з полону терористів ІДІЛ
08:29, 04 травня 2016Зарубіжні новини
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З полону бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» звільнили 13 українських медиків.
REUTERS
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Згідно з повідомленням, медиків уже доправили у безпечне місце.
«Гарна новина: 13 укр. медиків, яких утримувала ІДІЛ, звільнили і перевезли в лівійське місто Бен Джавад. Тримаємо з ними постійний зв'язок», - написав Клімкін.
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