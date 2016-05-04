Німеччина послабить правила щодо вживання марихуани

Зараз люди з такими захворюваннями, як рак, СНІД, хвороба Паркінсона або розсіяний склероз можуть законно вживати марихуану лише після отримання спеціального дозволу, пише ВВС.

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Кілька європейських країн вже допускають використання каннабісу з медичних причин, а деякі американські штати декриміналізували марихуану повністю.