Німеччина послабить правила щодо вживання марихуани
17:00, 04 травня 2016Зарубіжні новини
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Уряд Німеччини схвалив законопроект, який дозволяє тяжкохворим людям отримувати марихуану за рецептом лікаря з початку наступного року.
REUTERS
Зараз люди з такими захворюваннями, як рак, СНІД, хвороба Паркінсона або розсіяний склероз можуть законно вживати марихуану лише після отримання спеціального дозволу, пише ВВС.
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Кілька європейських країн вже допускають використання каннабісу з медичних причин, а деякі американські штати декриміналізували марихуану повністю.
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