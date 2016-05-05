На заході Канади через лісову пожежу евакуювали 88 тисяч осіб

У зв'язку з лісовою пожежею, що вирує в західній канадській провінції Альберта, владі довелося евакуювати 88 тисяч осіб.

Як передає радіо Свобода, вогнем знищено понад півтори тисячі будинків. Інформації про постраждалих немає.

На даний час пожежею охоплено близько 7,5 тисяч гектарів лісових площ. Загасити вогонь у лісі, який розгорівся 1 травня, пожежним заважає вітер.

Читайте такожУ Каліфорнії через лісову пожежу евакуйовано 12 тисяч людейПолум'я розгорілося в населеному пункті Форт-МакМеррей, який знаходиться в північно-східній частині провінції Альберта. Тут є нафтоносні піски регіону.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключив залучення військових літаків для допомоги в гасінні пожежі в постраждалому районі. Напередодні польоти туди і звідти скасовані.