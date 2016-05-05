Вчені створили "нирку на чіпі" для тестування ліків

Дослідники з Університету Мічигану (University of Michigan) створили пристрій для вивчення впливу лікарських препаратів на роботу нирок. З його допомогою можна буде більш точно підбирати дози препаратів, у тому числі і коли йдеться про ліки з можливими токсичними властивостями, повідомляє Медпортал.

«Нирка на чіпі» дає змогу вивчати вплив малих доз препаратів на культуру ниркових клітин. Шуічи Такаяма (Shuichi Takayama) і його колеги пояснюють, що за допомогою нового пристрою стане можливим вивчити фармакокінетичний профіль ліків. Розробники сподіваються, що вони зможуть з'ясувати, як препарат фільтрується нирками. Автори зможуть імітувати різний рівень роботи нирок, щоб зрозуміти, який вплив матимуть ті чи інші ліки на різних пацієнтів.

Читайте такожЗелений чай і какао корисні для нирокВчені вже випробували свій пристрій, протестувавши два різних дозування гентаміцину. В одному випадку імітувалося одноразове введення антибіотика, при якому концентрація ліків спочатку була високою, а потім знижувалася. В іншому – повільне введення препарату, коли його концентрація залишалася постійною. Виявилося, що одноразове введення антибіотика було менш згубним для клітин, ніж тривале. За допомогою пристрою можна тестувати і інші ліки, а також їх вплив на інші органи, наприклад, на серце або нирки.

Читайте такожСтейки небезпечні для людей з хворобами нирокЦе не перший подібний пристрій. Вже відомо про створення «плаценти на чіпі», з допомогою якої можливо змоделювати процес передачі поживних речовин від матері плоду. Розробники вважають, що такий підхід виявиться більш ефективним, ніж проведення експериментів на тваринах.