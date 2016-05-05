Вид на океан з вікна будинку зміцнює психічне здоров'я

15:41, 05 травня 2016
Зарубіжні новини
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Дослідники зібрали інформацію про види з вікон житлових будинків Веллінгтона - столиці Нової Зеландії.

Исследователи обнаружили: вид на океан укреплял психическое здоровье / Фото: Wikipedia

Нове дослідження, проведене в Мічиганському університеті, показало: у людей, які живуть з видом на водоймище, рівень стресу був знижений. А от зелені насадження за вікном від стресу не рятували. Дослідники зібрали інформацію про види з вікон житлових будинків Веллінгтона - столиці Нової Зеландії, розповідає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожГарний краєвид за вікном покращує здоров'яВеллінгтон омивається Тасмановим морем на півночі і Тихим океаном на півдні. Вчених цікавили види з вікна на водойми та зелені насадження. Також фахівці оцінили рівень стресу у добровольців. Відомо, що високий рівень стресу підвищує ризик виникнення проблем з психікою, наприклад, розладів настрою.

Читайте такожДерева корисні для здоров'я людини, у цьому переконалися вченіДослідники виявили: вид на океан зміцнював психічне здоров'я. Вид на зелені насадження такого ефекту не мав. Фахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, такі як вік, стать та матеріальне становище.

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