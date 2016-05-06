Робот-хірург уперше провів операцію на м'яких тканинах - ЗМІ

Американському розумному автономного роботу для роботи з тканинами (Smart Tissue Autonomous Robot, STAR) вперше в історії вдалося провести операцію на м'яких тканинах живого організму — накладання кишкового анастомозу (з'єднання елементів тонкої кишки). Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Science News.

В даний час роботи практично не здатні діяти як хірурги: вони точно роблять надрізи, протягують нитки і затягують їх у вузли — однак якість їх візуальних систем залишає бажати кращого. Машини погано розрізняють межі між внутрішніми органами, кровоносними судинами і іншими елементами організму людини, і тому поки що застосовувалися тільки «на підхваті» у живих хірургів.

Читайте такожРоботи-хірурги "вбили" 144 пацієнтаОднак STAR частково вирішив цю проблему за рахунок флуоресценції в ближньому інфрачервоному діапазоні і техніки візуалізації — він створює тривимірну модель світу, зіставляючи зображення з декількох відеокамер. Для максимально точного контролю над своїми рухами STAR застосовує маніпулятор з вісьмома ступенями свободи.

Під керівництвом людини STAR вдалося накласти шви і кишковий анастомоз (з'єднання елементів тонкої кишки) так само добре, як це роблять живі хірурги. Однак часу на всі ці маніпуляції роботу знадобилося в п'ять разів більше.