Кандидоз може призвести до психічних захворювань

Поширена грибкова інфекція, викликана грибками Candida albicans, можливо, приводить до розвитку шизофренії і биполярному розладу, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Даний висновок був зроблений за результатами дослідження статистики психічних розладів серед пацієнтів з кандидозом.

Читайте такожВчені виявили біологічну причину шизофреніїОтже, шизофренія і біполярний розлад частіше діагностовано у чоловіків з кандидозом. А от у жінок інфекція виливалася в погані показники звичайного тесту на пам'ять. Учені поки що точно не знають, чи викликає грибок розвиток психічних розладів. Не виключено, що загальне ослаблення імунітету стоїть за виявленою закономірністю.

Експерти підкреслюють: з грибковою інфекцією потрібно боротися в будь-якому випадку. Запобігти її розвитку допоможе відмова від активного споживання цукру, непотрібних курсів антибіотиків, дотримання режиму гігієни. Стрес також сприяє ослабленню імунітету і, як наслідок, появі кандидозу.