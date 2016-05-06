Ожиріння може передаватися від людини людині

Все впирається у дисбаланс мікрофлори кишечника. У людей з ожирінням особлива мікрофлора. І є підстави вважати, що бактерії, характерні для огрядних людей, можуть жити поза їх тіл. А, значить, вони здатні передаватися іншим шляхом, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Проникаючи всередину організму, ці бактерії порушують флору і запускають цілий ряд ланцюгових реакцій, що призводять до набору ваги.

Вчені в рамках вивчення мікрофлори звернули увагу на бактерії, що утворюють спори всередині тіла. Спори можуть залишатися в сплячому стані тривалий час в шлунково-кишковому тракті. І було встановлено: третина бактерій здорової людини виробляла спори, що дозволяло даними видами бактерій в результаті виживати поза тілом і передаватися між людьми. Про передачу мікрофлори раніше жодного разу не йшлося.

Читайте такожГрамотний режим сну допоможе схуднутиВиходить, це новий спосіб поширення хвороб. Хоча, можливо, таким чином ви можете поділитися і здоров'ям. Що стосується ожиріння, то приблизно 2% ваги тіла пов'язані з бактеріями. Тепер ученим належить розшифрувати геном бактерій, що формують спори, і провести експерименти з лабораторними тваринами.