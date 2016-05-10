Усіх, хто в'їжджає до Кувейту, зобов'яжуть здати аналіз ДНК

Ті ж, хто відмовляться проходити ДНК-тестування, будуть зобов'язані заплатити штраф, рівний 33 тисячам доларів, або ж проведуть рік у тюрмі, пише Медпортал.

У країні проживає трохи більше 4 мільйонів людей, майже три з яких – іноземні резиденти. Для того, щоб взяти зразки ДНК у всіх жителів Кувейту доведеться підключити декілька мобільних центрів.

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Іноземці, які приїжджають до країни, зможуть здати аналіз в аеропорту – у них візьмуть кров або зразки слини. Передбачається, що ДНК буде відсеквеновано, а інформацію занесено до спеціальної бази даних. Надалі вона буде використовуватись для ідентифікації останків жертв терористичного акту, або для виявлення особистості злочинця.

Кувейт стане першою країною в світі, в якій зразки ДНК будуть брати абсолютно у всіх. Втім, Європейський суд з прав людини вважає подібні бази даних незаконними, так як обов'язкова здача зразків ДНК не є необхідністю в демократичному суспільстві.

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Однак, влада Кувейту заявляє, що результати секвенування ДНК не будуть використовуватися для будь-яких медичних досліджень, наприклад, вивчення генів, пов'язаних з різними захворюваннями. Той же, хто спробує поширити інформацію про базу даних з геномами, може бути засуджений до семи років позбавлення волі.