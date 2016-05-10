Ученим вдалося відновити зір за допомогою стовбурових клітин

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на порталі ScienceAlert, пише Ремедіум.

У 2014 році в рамках пілотного проекту 70-річній пацієнтці під сітківку ока були імплантовані індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC), отримані в лабораторії з клітин шкіри жінки.

Через два роки після імплантації вчені зафіксували часткове відновлення зору у пацієнтки, що свідчить про успіх експериментального лікування.

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«Я дуже радий, що операція пройшла без ускладнень. Тим не менш, це тільки перший крок до використання iPSC в регенеративній медицині. Ми будемо продовжувати працювати до тих пір, поки це лікування не стане доступним для багатьох пацієнтів», - заявив керівник проекту Масайо Такахасі (Masayo Takahashi).

У Великій Британії в 2015 році також стартували перші клінічні дослідження лікування стовбуровими клітинами вікової макулярної дистрофії. У рамках проекту вчені мають намір прооперувати 10 добровольців.