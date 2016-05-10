Літні люди відчувають біль гостріше - дослідження

Дослідники з Університету Флориди виявили, що у них більш виражений стрибок протизапальних цитокінів у відповідь на больовий вплив порівняно з молодими, пише Здоров'я.

Плюс до цього у старожилів концентрація цих цитокінів залишається досить високою протягом тривалого часу. Підвищена активація імунної системи може змінювати гомеостаз організму і провокувати різні аутоімунні порушення, ймовірність виникнення яких з віком зростає. Крім того, на думку вчених, це може означати, що літні люди більш схильні до ризику розвитку хронічного болю.

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Втім, знаючи про такі особливості свого організму, літня людина може вжити термінових заходів щодо ліквідації дискомфортних відчуттів. Тобто прийняти протизапальні знеболюючі препарати відразу після травми, не чекаючи піку болю і вже тим більше її хронізації.