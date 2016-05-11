Як привчити дитину до здорового харчування

09:45, 11 травня 2016
Зарубіжні новини
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Комп'ютерні ігри можуть допомогти привчити дітей до правильного харчування.

Вчені розповіли, що може привчити дітей до правильного харчування

Про це заявили американські вчені після проведення експерименту за участю 400 дітей у віці 10-11 років, передає Росбалт. В ході дослідження діти повинні були пройти 10 рівнів комп'ютерної гри Squires Quest! II, яку створили саме для того, щоб стимулювати споживання фруктів і овочів. В результаті 79% учасників повністю досягли поставлених у грі цілей і змінили своє ставлення до овочів і фруктів протягом півроку в позитивну сторону.

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Психологи вважають, що ретельне виконання всіх завдань контролювалося не тільки батьками, але і цікавістю самих дітей. Для них це було розвагою і джерелом нових знань про харчування одночасно.

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