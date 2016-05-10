Вчені визначили, які нації у світі сплять найбільше

Такого висновку дійшли вчені, які досліджували ставлення до сну у представників 100 країн світу. Свої висновки вони представили в журналі Science Advances, пише Лента.ру.

Математики з Університету штату Мичиган отримали інформацію про особливості сну кількох тисяч людей завдяки безкоштовному мобільному додатком по боротьбі з джет-лагом — Entrain. Після його запуску в 2014 році близько восьми відсотків користувачів погодилися (на умовах анонімності) поділитися з вченими інформацією про час свого сну. Специфічність вибірки, попереджають вчені, не дає підстави скласти думку щодо більшості населення з отриманих таким чином даних.

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Насамперед дослідники з'ясували, що час відходу до сну визначається соціальними чинниками — необхідністю довго працювати чи вечірніми розвагами. Однак будять людей вранці, насамперед, внутрішні біологічні годинники. Таким чином, пізніше засипання неминуче гарантує депривацію сну.

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Крім того, з'ясувалося, що жінки в середньому сплять на 30 хвилин довше чоловіків. Вони раніше лягають у ліжко і пізніше встають. Найбільш яскраво ця тенденція проявляється у віці 30-60 років. Чоловіки середнього віку зазвичай позбавлені повноцінного сну — вони дуже часто сплять менше потрібних семи-восьми годин на добу. Допомагає виспатися, як виявилося, природне світло.

Нарешті, вчені дізналися про важливу роль віку у визначенні часу сну. Що старше стають люди, то раніше вони лягають спати. Після 55 років, зазвичай, всі лягають і встають приблизно в один і той же час. На думку дослідників, це пов'язано зі звуженням біологічних годин.

Що стосується національних особливостей, то найбільше сплять мешканці Нідерландів (в середньому 8 годин 12 хвилин в ліжку) — це на 45 хвилин довше, ніж у Японії та Сингапурі (7 годин 24 хвилини).