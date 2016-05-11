Сила навіювання допоможе скинути вагу

Вчені виявили в рамках експерименту з добровольцями дивовижну особливість: якщо людині говорили, що у неї залежність від їжі, то вона споживала менше калорій, ніж людина, яка нібито мала менш виражену залежність, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV. Більше того, перша група людей була більше стурбована своїм харчовим поведінкою.

А це скорочувало час, що витрачається на дегустацію продуктів, представлених в експерименті добровольцям. Серед цих продуктів були і шкідливі. Виходило, віра в наявність залежності виливалася в більш усвідомлений підхід до вибору їжі, говорить Хелен Раддок, спеціаліст Університету Ліверпуля. Таким чином, маніпулюючи переконаннями людини, можливо контролювати споживання їжі.

До речі, із залежністю від цукру треба боротися так само, як з курінням, впевнені фахівці. Зловживання цукром вважається однією з причин епідемії ожиріння. Попередні дослідження показали: цукор викликає звикання. Він, подібно до психоактивних речовин, підвищує рівень дофаміну в головному мозку.

Читайте такожЧому так важко схуднутиСпівробітники Технологічного Університету Квінсленда провели два дослідження на мишах. Спочатку вони стежили за тим, як у гризунів поступово розвивалася залежність від сахарози (столового цукру) і штучних підсолоджувачів. Тварини починали вживати їх у великих кількостях.