Зайву вагу назвали запорукою довгого життя - вчені

Дослідники з лікарні при Копенгагенському університеті виявили, що у людей, які страждають надмірною вагою, в останні десятиліття знизилися шанси ранньої смерті з різних причин. Причини змін поки що неясні, проте отримані результати вказують на можливість перегляду поглядів на ожиріння. Стаття з результатами дослідження опублікована в Journal of the American Medical Association, повідомляє Lenta.ru.

Вчені вивчили динаміку змін показників індексу маси тіла (ІМТ), пов'язаного з незначною смертністю. Для цього вони розглянули три групи людей, які представляють населення Данії: 13 тисяч осіб, які брали участь у медичних дослідженнях в 1976-1978 роках; 9482 людини в 1991-1994 роках і 97 тисяч людей в 2003-2013 роках. Дослідники простежили, чи змінюється з роками ризик смертності у людей з певними ІМТ.

Читайте такожСила навіювання допоможе скинути вагу, показав експериментФахівці виявили, що значення ІМТ, яке асоціюється з незначною смертністю, несподівано збільшилося на три пункти протягом трьох десятиліть з 1976 до 2013 року і досягло 27 кілограмів на квадратний метр. Згідно з ВООЗ, показники ІМТ від 25 до 30 кілограмів на квадратний метр відповідають надлишковій масі тіла. Більше того, у людей з ожирінням першого ступеня (ІМТ понад 30 кілограмів на квадратний метр) коефіцієнт ризику смертності з різних причин знизився з 1,3 до одного.

Результати виявилися справедливими для всіх, незалежно від статі, віку, куріння, а також історії хвороб, пов'язаної з серцево-судинними порушеннями або раком.

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