В Індії 70-річна жінка вперше стала матір'ю

Мешканка індійського штату Харьяна вперше стала матір'ю в 70 років. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Далджиндер Каур (Daljinder Kaur) народила первістка в квітні 2016 року, проте інформація з'явилася в ЗМІ тільки зараз. Літній жінці вдалося завагітніти після того, як вона протягом двох років проходила курс екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). 79-річний чоловік Каур став біологічним батьком дитини.

Читайте такожЖінки зможуть народжувати у будь-якому віці - вченіВласник клініки, де обстежувалася індіанка, Анураг Бишной (Anurag Bishnoi) сказав, що скептично ставився до можливості Каур завагітніти, але всі тести підтвердили її здатність виносити дитину.

Породілля повторила досягнення Раджо Деві Лохан (Rajo Devi Lohan). У листопаді 2008 року вона стала найстаршою жінкою в світі, яка завагітніла за допомогою процедури ЕКЗ. Лохан, якій на той момент було 70 років, ледь не померла від ускладнень, викликаних пологами.

Читайте такожДіти, зачаті методом ЕКЗ, в 2 рази частіше страждають від аутизмуУ квітні 2016 року 55-річна мешканка графства Лінкольншир (Великобританія) стала найстаршою матір'ю трійнят у країні. Британка витратила 21 тисячу доларів на процедуру ЕКЗ і пологи. Шерон Каттс (Sharon Cutts) довелося зробити ЕКЗ в одній з клінік на острові Кіпр, оскільки на території Великобританії подібну операцію роблять жінкам до 42 років.