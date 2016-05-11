Вчені в США винайшли штучну шкіру

Нанесена на шкіру плівка висихає і виглядає як шкіра молодої людини, говорять автори дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Nature Materials, пише ВВС

На даний момент розглядається можливість комерційного запуску цього продукту.

Американські вчені кажуть, що подібна "друга шкіра" може бути використана в майбутньому для дозувань певних видів ліків або ж для захисту натуральної шкіри від сонячних променів.

Група дослідників з Гарвардського медичного інституту і Массачусетського технологічного інституту протестували свій препарат на декількох добровольцях, наносячи плівку під очі, на руки і ноги.

Плівка з полисилоксанового полімеру була виготовлена в лабораторії з молекул силікону і кисню.

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Хоча плівка синтетична, вона імітує біологічну шкіру, її захисний шар пропускає повітря.

Вчені стверджують, що ця плівка сприяє зволоженню шкіри, утримуючи в ній рідину, і робить її більш еластичною.

За словами вчених, плівка практично невидима, її можна носити увесь день, і вона ніяк не реагує на піт або краплі дощу.

Проте вони підкреслюють, що для її комерційного виробництва необхідні додаткові дослідження. Полімер також повинен бути схвалений регулюючими органами.

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За словами доктора Гріффітс, результати застосування плівки порівнянні з результатами хірургічного втручання, але при цьому використання плівки не несе ніяких ризиків. Однак вона підкреслює, що, хоча ця нова терапія виглядає багатообіцяюча, необхідні подальші дослідження.

Дослідники сподіваються в найближчому майбутньому приступити до тестування цієї штучної шкіри на пацієнтах з різними шкірними захворюваннями.