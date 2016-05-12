Ефект від фастфуду вчені порівняли з діабетом

Відомо, що фастфуд та інші шкідливі продукти негативно позначаються на здоров'ї. Але не всі розуміють, наскільки вони насправді небезпечні. Як передає meddaily.ru з посиланням на РІА "Новости", шкідлива їжа завдає удару по нирках і інших органах не менше, ніж високий рівень цукру в осіб з діабетом 2 типу.

Коментує Хавові Чичгер з Університету Раскіна: "Дієта жителів Заходу містить в собі все більше "сміттєвої" їжі, і сьогодні у нас поступово набираються свідчення на користь того, що надмірне вживання таких страв збільшує шанси на розвиток діабету другого типу та ожиріння. Ми показали, що вживання цієї їжі викликає ті ж зміни в транспортуванні глюкози в нирках, як і діабет другого типу".

Висновки були зроблені за підсумками спостереження за щурами. Тварин годували шоколадними батончиками, кексами, зефіром та низькоякісним сиром протягом 8 тижнів. Також була контрольна група тварин, що харчувалися нормальною їжею, і група сиділа на висококалорійній дієті з 60% часткою жиру.

Читайте такожСтрави домашнього приготування - найкорисніші для здоров'яОтже, у основної групи змінювалася робота білків з сімейств GLUT і SGLT, які керують перенесенням молекул цукрів усередині кровоносних судин та нирок. У нирках ці молекули відіграють роль фільтра. Він відловлює молекули глюкози і повертає їх назад у кров. Порушення в роботі цих білків (підвищена активність) - один із наслідків розвитку діабету другого типу і ряду інших відхилень метаболізму. До речі, вже є кілька експериментальних протидіабетичних засобів, що блокують білки-транспортери глюкози в нирках. І це знижує рівень цукру в крові.