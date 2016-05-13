Італійські вчені розповіли про користь пива

Таких висновків дійшли італійські вчені з Середземноморського інституту неврології в Поцціллі.

Вони проаналізували дані 150 різних досліджень.

Доповідь опублікована у медичному журналі Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

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Фактично пиво для серцево-судинної системи несе такий самий позитивний ефект, як і вино. Воно може підвищити рівень "корисного холестерину" у крові.

На думку вчених, у пиві, окрім алкоголю, містяться хімічні елементи, які позитивно впливають на організм людини.

Виключенням з правила є випадки, коли людина вже залежить від алкоголю, або у неї високий ризик онкологічних захворювань, які викликає вживання алкоголю.

Здоровим людям, які помірно вживають пиво, відмовлятись від цієї звички не варто, радять вчені.

Водночас вони наголошують, що більш активне вживання алкоголю може призвести до знищення органів людини.

Проте не всі вчені налаштовані до пива так оптимістично.

"Британський медичний журнал" повідомив, що навіть помірне вживання алкоголю суттєво підвищує ризик онкологічних захворювань.