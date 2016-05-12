Кількість абортів у розвинених країнах впала до історичного мінімуму

Щорічно у всьому світі роблять близько 56 млн абортів, і в розвинених країнах їх число впало до історичного мінімуму, свідчить наукове дослідження, опубліковане журналом Lancet.

Якщо в 1990 році на тисячу жінок в багатьох країнах припадало 46 абортів, то в 2014 році - тільки 27.

Територіально найбільше абортів роблять на островах Карибського басейну (65 на тисячу жінок), найменше - в Північній Америці (17 на тисячу). У країнах Східної Європи кількість абортів зменшилася з 88 до 42 на тисячу жінок.

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На думку вчених, кількість абортів скоротилася передусім завдяки доступності засобів контрацепції.

Тим часом в країнах, що розвиваються число абортів тримається на одному рівні - близько 37 абортів на тисячу жінок. За статистикою, криміналізація абортів практично ніяк не впливає на їх кількість, оскільки незаконність процедури не зупиняє жінок.

Дослідники також дійшли до висновку, що кожна четверта вагітність в світі закінчується абортом. При цьому три чверті абортів роблять заміжні жінки.