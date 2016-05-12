Внутрішньовенне введення кетаміну допомагає пацієнтам з важкою депресією

У невеликому дослідженні, результати якого були опубліковані в Journal of Clinical Psychiatry, було показано, що внутрішньовенне введення кетаміну здатне ефективно боротися з суїцидальними думками у пацієнтів із стійкою до лікування депресією, пише Ремедіум.

У випробуваннях, які проходили з квітня 2012 по жовтень 2013 року, взяли участь 14 пацієнтів з клінічною депресією, яка супроводжувалася думками про самогубство протягом як мінімум трьох місяців. Всім пацієнтам раз в три тижні вводився кетамін (три рази по 0,5 мг/кг протягом 45 хвилин, потім три ін'єкції по 0,75 мг/кг також протягом 45 хвилин). Спостереження за учасниками тривало протягом 3 місяців.

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Згідно з даними, 7 з 14 пацієнтів після введення кетаміну перестали думати про самогубство. У двох з цих семи учасників думки про суїцид не поверталися протягом усього часу спостереження.

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Як підкреслили автори, при розгляді отриманих ними результатів слід враховувати, що всі учасники знали, що їм вводили кетамін. В даний час проходять плацебо-контрольовані випробування кетамінової терапії.