Голодування корисне для печінки - медики

Він допомагає знизити ризик жирової хвороби печінки. Мова йде про білок GADD45B, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

За даними фахівців, зниження калорійності раціону, в тому числі короткострокове голодування, нормалізує обмін речовин. У процесі голодування завдяки стрессорним молекулам печінка поглинає менше жирних кислот, прискорюється метаболізм глюкози. У дослідженні миші, у яких активність гена, пов'язаного з білком GADD45B, була знижена, виявилися більш схильні до жирової хвороби печінки.

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Коли рівень білка відновлювали, вміст жиру в печінці і метаболізм глюкози нормалізувалися. Крім того, дослідження показало: у людей з низькими рівнями GADD45B був підвищений рівень глюкози в крові, і накопичувалося більше жиру в печінці. Фахівці планують продовжити свої дослідження.