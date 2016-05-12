Сповивання може призвести до раптової смерті немовляти

Поширена думка, що одним з основних факторів ризику є сон на животі. Багато дослідників серед факторів ризику також називають спільний сон матері з дитиною, занадто м'який матрац на дитячому ліжечку і штучне вигодовування, пише Медпортал.

Автори на чолі з Ганною Піс (Anna Піз) дійшли висновку, що сповивання немовлят підвищує ймовірність розвитку синдрому раптової смерті немовляти: діти, яких перед сном загортали в пелюшки і спальні мішки, вмирали на третину частіше, ніж ті, чиї батьки не практикували сповивання. Це стосувалося не тільки тих малюків, яких укладали спати на бік або на живіт, але і тих, хто спав на спині.

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Найбільший ризик раптової смерті був зафіксований серед дітей старше 6 місяців, батьки яких продовжували їх сповивати. Вчені пов'язують це з тим, що такі малюки вже вміли повертатися і не спали всю ніч на спині.

Вчені переконані, що сповивати дітей старше півроку вже не потрібно.