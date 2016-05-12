Понад 80% мешканців міст дихають забрудненим повітрям - ВООЗ

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Від проблеми брудного повітря страждають жителі більшості країн світу, але особливо гостро проблема стоїть у бідних державах, передає Бі-бі-сі. За даними ВООЗ, 98% міст з населенням більше 100 тис. осіб, розташованих у країнах з низькими і середніми доходами, не відповідають стандартам організації з якості повітря. В країнах з високими доходами частка таких міст знижується до 56%.

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В цілому якість повітря в містах, за даними ВООЗ, погіршується: з 2008 по 2013 роки концентрація шкідливих речовин зросла на 8%. Серед найбрудніших міст світу виявилися Делі, Каїр та Дакка. У містах на південному сході Азії, на східному узбережжі Середземного моря рівень забруднення повітря зростає.

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В Європі і США повітря в містах, навпаки, поліпшується. На карті, котру опублікувала ВООЗ, більшість європейських і американських міст знаходиться в "зеленій зоні" - концентрація шкідливих речовин в атмосфері невисока.

В Китаї та Індії більшість міст знаходиться в "червоній зоні".

Забруднення повітря серйозно впливає на здоров'я жителів великих міст, наприклад, підвищується ризик серцево-судинних захворювань, інсультів, захворювань дихальних шляхів і легенів, зазначає ВООЗ.

За даними організації, забруднення повітря стало однією з основних причин смерті та виникнення захворювань у жителів великих міст. Особливо від цієї проблеми, на думку ВООЗ, страждає молодь, літні люди і найбідніше населення.