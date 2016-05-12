Понад 80% мешканців міст дихають забрудненим повітрям - ВООЗ

12:07, 12 травня 2016
Зарубіжні новини
50

Більшість міських жителів дихає забрудненим повітрям.

Reuters

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Від проблеми брудного повітря страждають жителі більшості країн світу, але особливо гостро проблема стоїть у бідних державах, передає Бі-бі-сі. За даними ВООЗ, 98% міст з населенням більше 100 тис. осіб, розташованих у країнах з низькими і середніми доходами, не відповідають стандартам організації з якості повітря. В країнах з високими доходами частка таких міст знижується до 56%.

Читайте такожУ Лондоні за чистотою повітря стежитимуть голуби

В цілому якість повітря в містах, за даними ВООЗ, погіршується: з 2008 по 2013 роки концентрація шкідливих речовин зросла на 8%. Серед найбрудніших міст світу виявилися Делі, Каїр та Дакка. У містах на південному сході Азії, на східному узбережжі Середземного моря рівень забруднення повітря зростає.

Читайте такожВ Римі та Мілані вкрай висока концентрація смогу в повітрі

В Європі і США повітря в містах, навпаки, поліпшується. На карті, котру опублікувала ВООЗ, більшість європейських і американських міст знаходиться в "зеленій зоні" - концентрація шкідливих речовин в атмосфері невисока.

В Китаї та Індії більшість міст знаходиться в "червоній зоні".

Забруднення повітря серйозно впливає на здоров'я жителів великих міст, наприклад, підвищується ризик серцево-судинних захворювань, інсультів, захворювань дихальних шляхів і легенів, зазначає ВООЗ.

За даними організації, забруднення повітря стало однією з основних причин смерті та виникнення захворювань у жителів великих міст. Особливо від цієї проблеми, на думку ВООЗ, страждає молодь, літні люди і найбідніше населення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter