В Європі проведуть масштабне дослідження щодо ранніх стадій хвороби Альцгеймера

Загалом у дослідженні візьмуть участь 6 тис. добровольців.

В рамках проекту волонтери будуть піддаватися регулярним медичним оглядам, проходити сканування головного мозку і тести на пам'ять і розумові здібності. Також учасники будуть залучатися до клінічних випробувань нових методів профілактики деменції.

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Автори дослідження сподіваються, що спостереження за добровольцями допоможуть створити діагностичний тест для виявлення ранніх стадій хвороби Альцгеймера, до того, як у пацієнта з'являться ознаки деменції.

Дослідження, названі European Prevention of Аlzheimer's Dementia Іnitiative (EPAD), організовано Единбурзьким університетом. На проект буде витрачено 64 млн євро.