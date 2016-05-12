В австралійській сім'ї, яка втратила трьох дітей у катастрофі MH17, народилася дочка

В австралійській сім'ї Ентоні Маслин і Маріт Норріс, які втратили трьох дітей в результаті катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" на Донбасі влітку 2014 року, народилася дочка.

Дівчинку назвали Вайолет Мей. Її народження подружжя з міста Перт називає "чудовим подарунком", повідомляє BBC Україна.

"Ми досі живемо з відчуттям болю, але Вайолет і усвідомлення, що всі наші четверо дітей завжди залишаються з нами, приносять світло в нашу темряву", - зізналося подружжя. За їх словами, народження дочки доводить, що любов сильніша за ненависть.

У 2014 році загинули Мо, Еві і Отіс Маслин, які летіли з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Старшому з дітей було 12 років, молодшому - вісім. Дітей супроводжував дідусь, а батьки залишалися в Амстердамі.

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