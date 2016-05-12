Дружба з "колишніми" виявилася згубною для здоров'я

Психологи зі США показали, що підтримка дружніх стосунків з колишніми романтичними партнерами шкідлива для здоров'я. Дослідження опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, коротко про нього повідомляє lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Фахівці встановили, що підтримання стосунків з колишніми романтичними партнерами переслідує різноманітні цілі. Зокрема, для чоловіків набагато важливіше, порівняно з жінками, бажання продовжити сексуальні і побутові практики.

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Однак у випадку сильної прихильності підтримання тривалих стосунків без взаємності призводить, за оцінками вчених, до розвитку психопатії — синдрому, проявами якого вважаються безсердечність, брехливість, егоцентричність і низька емоційність.

Читайте такожЖінки полюбляють поганих чоловіків через психологічний збійДо своїх висновків учені прийшли, провівши два дослідження. У першому (з 348 учасниками) респондентів попросили назвати причини, за якими вони можуть продовжити спілкування з колишнім партнером. У другому (з 513 учасниками) респонденти оцінили важливість і мотиви перебування людини з колишнім романтичним партнером.