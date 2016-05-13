Ліки проти болю роблять людей байдужими

Знеболювальний засіб, що застосовується для лікування головних, м'язових болів, артриту, болів, викликаних застудою або лихоманкою, як виявилося, має несподіваний ефект. Вчені з Університету Огайо довели, що ацетамінофен зменшує ступінь емпатії стосовно фізичного, соціального болю, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожПопулярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападамиЯк показали спостереження за групою добровольців, якщо люди приймали ацетамінофен (1000 міліграмів) і при цьому дізнавалися про біди іншого, вони вважали, що потерпілий не особливо страждав порівняно з контрольною групою, що не приймала ацетамінофен. Тобто у добровольців з основної групи слабшала здатність до співпереживання - емпатії.

Читайте такожПерше враження про людину - найвірнішеДо речі, раніше було також встановлено, що ацетамінофен також притупляє і позитивні емоції. Між тим, здатність до емпатії та емоційної реакції на інших людей - ключовий аспект соціальної взаємодії.