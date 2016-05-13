Ліки проти болю роблять людей байдужими
Зменшують ступінь емпатії, співчуття щодо фізичного, соціального болю.
Знеболювальний засіб, що застосовується для лікування головних, м'язових болів, артриту, болів, викликаних застудою або лихоманкою, як виявилося, має несподіваний ефект. Вчені з Університету Огайо довели, що ацетамінофен зменшує ступінь емпатії стосовно фізичного, соціального болю, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.
Читайте такожПопулярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападамиЯк показали спостереження за групою добровольців, якщо люди приймали ацетамінофен (1000 міліграмів) і при цьому дізнавалися про біди іншого, вони вважали, що потерпілий не особливо страждав порівняно з контрольною групою, що не приймала ацетамінофен. Тобто у добровольців з основної групи слабшала здатність до співпереживання - емпатії.
Читайте такожПерше враження про людину - найвірнішеДо речі, раніше було також встановлено, що ацетамінофен також притупляє і позитивні емоції. Між тим, здатність до емпатії та емоційної реакції на інших людей - ключовий аспект соціальної взаємодії.