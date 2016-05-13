Алкоголь - поганий антидепресант, заявляють вчені

Університет Кента з'ясував: розпивання спиртного дарує відчуття радості і щастя, але тільки спочатку. Тривалого задоволення або поліпшення самопочуття алкоголь не дає, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Це важливе спостереження, адже багато розпивають спиртне, посилаючись саме на те, що воно скрашує сірі будні.

Висновок був зроблений за підсумками аналізу даних 17000 людей, чий стан фіксувався у віці 30-42 років. Враховувалося споживання спиртного і рівень задоволення від життя (шкала від 0 до 10, де 0 - "повністю незадоволений").

Читайте такожВік впливає на переносимість спиртногоЕксперти не виявили явного зв'язку між зміною в рівні споживання спиртного і рівнем задоволення життям. Однак серед людей з проблемним ставленням до спиртного вчені виявили зниження ступеня задоволення від життя.