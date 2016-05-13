У людини є шосте відчуття

Результати опубліковані в журналі Scientific Reports, пише lenta.ru.

Вчені запропонували 59 добровольцям проїхати на симуляторі автомобіля чотири рази один і той же відрізок шляху. В одному випадку водій міг спокійно їхати, ні на що не відволікаючись; в інших він вирішував в розумі певні завдання, відповідав на запитання, покликані викликати емоційну реакцію, або відповідав на текстові повідомлення. Всі чотири випробування учасник проходив по черзі у випадковому порядку.

Читайте такожВнутрішньовенне введення кетаміну допомагає пацієнтам з важкою депресією

У кожному варіанті, за винятком нормальних умов водіння, доброволець демонстрував нервозність. У випадку з текстовими повідомленнями це призводило до небезпечного відхилення керма, що збільшувало ризик потрапляння в аварію. Однак інші відволікаючі фактори призвели навіть до більш акуратного водінню, ніж у нормі.

За словами вчених, можливим поясненням цього парадоксу може бути активність зони мозку, відомої під назвою передньої поясної звивини. У разі, коли відбувається конфлікт між різною діяльністю, ця ділянка грає роль коректора помилок. В даній ситуації конфлікт відбувається через когнітивних, емоційних і сенсомоторних факторів. Це підвищує рівень фізіологічного стресу водія, в результаті чого реакція «бий або біжи» знаходить вихід в утримуванні рук на кермі.

Читайте такожПоділ мозку на "логічне" і "емоційний" півкулі виявилося міфом

Передня поясна звивина коригує рухи рук, що призводить до прямого водіння. Однак для цього необхідно, щоб очі водія дивилися на дорогу. У випадку з текстовими повідомленнями цього не відбувається, і мозок не може виправити відхилення керма. Своєрідне шосте почуття відмовляє людині, що збільшує ризик аварії.

Вчені збираються почати розробку автоматичних систем, які візьмуть на себе роль поясної звивини, повідомляючи водієві про небезпечному відхиленні автомобіля або тремтінні керма.