У Нью-Йорку у віці 116 років померла найстаріша людина у світі

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, вона народилася на фермі в штаті Алабама в 1899 році.

Тепер звання найстарішої людини в світі перейшло до італійки Еммі Морано, яка всього на кілька місяців молодша за Джонс.

Морано тепер є останньою живою людиною, народженою в XIX столітті.

У січні в Японії помер найстаріший чоловік у світі, японець Ясутаро Коїде, йому було 112 років.

За даними Книги рекордів Гіннесса, найстарішою довгожителькою в світі була француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.