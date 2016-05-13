У Нью-Йорку у віці 116 років померла найстаріша людина у світі
11:53, 13 травня 2016Зарубіжні новини
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У Нью-Йорку у віці 116 років померла Сюзанна Мушатт Джонс, яка вважалася найстарішою людиною в світі.
/ socpatron.ru
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, вона народилася на фермі в штаті Алабама в 1899 році.
Тепер звання найстарішої людини в світі перейшло до італійки Еммі Морано, яка всього на кілька місяців молодша за Джонс.
Морано тепер є останньою живою людиною, народженою в XIX столітті.
У січні в Японії помер найстаріший чоловік у світі, японець Ясутаро Коїде, йому було 112 років.
За даними Книги рекордів Гіннесса, найстарішою довгожителькою в світі була француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.
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