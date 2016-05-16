В Австралії можуть ввести довічну заборону на куріння, народженим після 2001 року

«Очевидно, що паління стає соціально неприйнятним у Клівленді», - повідомив Дік.

Передбачається, що така заборона приведе до того, що в майбутньому люди в штаті перестануть палити повністю, відзначає Gazeta.ru.

Нещодавно австралійський парламент ухвалив закони, які забороняють паління на зупинках автобусів і таксі, в громадських місцях, а також у дитячих навчальних закладах, оздоровлення та відпочинку, і біля таких закладів, поблизу спортивних майданчиків та скейт-парків.

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Довідка УНІАН. Австралія – перша країна у світі, яка вжила жорстких заходів у боротьбі з палінням. Тут введено значні податки, заборону на паління в громадських місцях. Крім того, заборонено брендовані привабливі упаковки сигарет. Тютюнова продукція на території цієї країни продається в простих уніфікованих пачках. Сигарети там можуть купувати лише особи старші від 18 років.