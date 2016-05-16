В Австралії можуть ввести довічну заборону на куріння, народженим після 2001 року
Міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на паління для народжених після 2001 року, передає The Guardian.
«Очевидно, що паління стає соціально неприйнятним у Клівленді», - повідомив Дік.
Передбачається, що така заборона приведе до того, що в майбутньому люди в штаті перестануть палити повністю, відзначає Gazeta.ru.
Нещодавно австралійський парламент ухвалив закони, які забороняють паління на зупинках автобусів і таксі, в громадських місцях, а також у дитячих навчальних закладах, оздоровлення та відпочинку, і біля таких закладів, поблизу спортивних майданчиків та скейт-парків.
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Довідка УНІАН. Австралія – перша країна у світі, яка вжила жорстких заходів у боротьбі з палінням. Тут введено значні податки, заборону на паління в громадських місцях. Крім того, заборонено брендовані привабливі упаковки сигарет. Тютюнова продукція на території цієї країни продається в простих уніфікованих пачках. Сигарети там можуть купувати лише особи старші від 18 років.