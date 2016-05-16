Безглютенова дієта може бути небезпечною

Безглютенова дієта в останні роки стає дуже популярною. Так, у 2015 році близько 25% американців розповіли, що вживають продукти без глютену, в 2013 році їх кількість становила близько 8%, пише Медпортал. Насправді целіакія зустрічається досить рідко – зараз цей діагноз поставлений менше 1% жителів США.

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Проте виключення глютену з раціону не таке безпечне, вважають вчені. Відмовлятися від продуктів з глютеном без необхідності не варто, зазначає Норелль Рейллі (Norelle R. Reilly) з Медичного центру при Університеті Колумбії (Columbia University Medical Center).

Часто безглютенові продукти містять велику кількість цукру і жирів, саме тому люди, що переходять на дієту без глютену, нерідко набирають вагу. Крім того, така їжа не завжди містить достатню кількість вітамінів і мінералів.

Раніше було показано, що люди, які харчуються продуктами з глютеном рідше страждають на діабет, серцево-судинні захворюванни і деякі формами раку, серед яких колоректальний рак, а також рак голови і шиї.

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Серед батьків побутує думка, що перехід на продукти без глютену допоможе уникнути розвитку целіакії у дітей, проте результати наукових досліджень цю точку зору не підтверджують. Нагадаємо, що існує ген, відповідальний за схильність до целіакії, проте захворювання виникає не у всіх її носіїв.

Дослідники закликають не відмовлятися від продуктів з глютеном без консультації з лікарем, позаяк подібне харчування може завдати більше шкоди, ніж користі.