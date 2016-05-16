Дворічний курс тамоксифену знижує ризик смерті у пацієнток з раком молочної залози

Про це йдеться в дослідженні, результати якого були опубліковані в Journal of Clinical Oncology, пише Ремедіум.

Для оцінки ефективності тривалої терапії тамоксифеном було відібрано 564 жінок з первинним раком молочної залози. Частина учасниць (276 осіб) протягом двох років отримувала тамоксифен, а частина (288 жінок) не проходила систематичного лікування. В середньому час спостереження за пацієнтками склало 26,3 року.

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Згідно з отриманими результатами, тривалий прийом тамоксифену сприяв зниженню ризику ймовірності смерті від раку (відносний ризик 0,73). Автори зазначили, що зв'язок між прийомом протипухлинного препарату та тривалістю життя був відзначений у пацієнток з естрогенопозитивним типом раку молочної залози.