Відмова від м'яса подовжує життя - вчені

Результати дослідження, проведеного вченими з Клініки Мейо під керівництвом Деніз Міллстін (Denise Millstine), додають кілька очок у скарбничку прихильників вегетаріанства, пише Медпортал.

Вчені проаналізували результати шести досліджень, присвячених вивченню взаємозв'язку між характером харчування, стану здоров'я та тривалості життя. Результати одного з них свідчили про те, що ризик передчасної смерті серед вегетаріанців був на 25-50% нижче, ніж серед тих, хто не відмовився від м'яса. Ті ж, хто був вегетаріанцем протягом тривалого часу (більше 17 років) в середньому жили на 3,6 роки довше, ніж ті, хто мав менший «стаж» вегетаріанства.

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Втім, результати інших досліджень не настільки однозначні. Незважаючи на те, що вживання червоного м'яса, а також ковбас, шинки, бекону та інших продуктів з переробленого м'яса дійсно підвищує ризик передчасної смерті (а ВООЗ навіть внесла ці продукти в список потенційних канцерогенів), біле м'ясо, наприклад, куряче, визнається корисним, а його вживання на тривалість життя ніяк не впливає.

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Дослідники вважають, що, імовірно, річ не в повній відмові від продуктів тваринного походження, а у вживанні в їжу червоного м'яса, а особливо сосисок і ковбас. У більш ранніх дослідженнях було показано, що вони збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також деяких форм раку.