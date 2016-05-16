Червоне вино може компенсувати шкоду від жирної їжі

Дослідники з Джорджтаунського університету пояснюють: справа в особливій сполуці - ресвератролі. У попередніх дослідженнях вже не раз відзначалися його корисні властивості. Так, ресвератрол збільшував тривалість життя і уповільнював процес розвитку діабету. Також він підсилював ефект від аеробних вправ у мишей, які харчувалися калорійними продуктами. У новому дослідженні вчені розділили макак-резус на дві групи, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Тварин з контрольної групи годували здоровою їжею. Раціон макак з експериментальної групи складався з продуктів з високим вмістом жирів і цукру. Крім того, половині тварин давали ресвератрол. Дослідників цікавило, як ресвератрол вплине на стан різних частин тіла, зокрема, м'язів задньої частини гомілки.

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Незважаючи на обнадійливі результати дослідження, фахівці підкреслюють важливість здорового харчування.