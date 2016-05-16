Агресивним дітям рекомендують більше вживати риби і морепродуктів

Збагачення раціону добавками, що містять омега-3-жирні кислоти, допоможе впоратися з дитячою агресією всього за кілька місяців. До таких висновків прийшли вчені з Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania) на чолі з Адріаном Рейном (Adrian Raine), повідомляє Медпортал.

Він провів ряд досліджень, присвячених впливу раціону на асоціальну поведінку дітей. У першому взяли участь підлітки, які проживали на Маврикії. Одні протягом півроку приймали добавки, що містять омега-3-жирні кислоти, а раціон інших ніяк не змінювався. У підлітків експериментальної групи рівень агресії та асоціальної поведінки істотно знизився.

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Подібний експеримент був проведений в США – в ньому взяли участь 290 дітей в віці 11-12 років, у кожного з яких був зафіксований епізод агресивної поведінки. Всі вони були розділені на 4 групи: перші брали сік, збагачений омега-3, а також вітаміни і препарати кальцію, другі проходили курс когнітивно-поведінкової терапії, щотижня протягом години розмовляючи зі спеціалістом. Треті і приймали добавки, і відвідували психолога, і, нарешті, учасникам з четвертої групи просто надавалася інформація про способи боротьби з агресивною поведінкою.

Експеримент тривав 3 місяці - до його початку і після закінчення вивчався вміст омега-3 в крові дітей. Діти, у чий раціон ввели сік з додаванням омега-3, після закінчення експерименту були менш агресивні, ніж ті, хто ці добавки не вживав. Втім, ефект не був тривалим – через півроку після завершення експерименту поведінка підлітків знову стала колишньою. Дослідники поки що не знають, чи допоможе більш тривалий прийом омега-3-жирних кислот впоратися з агресією на більший термін. Крім цього, відповіді підлітків та їх батьків розрізнялися: діти вважали, що вони стали менш агресивними, а батьки не відзначали істотних змін.

Читайте такожВагітним рекомендують вживати рибу не частіше 3-х разів на тижденьДля того, щоб зрозуміти, чи дійсно біодобавки допомогли впоратися з асоціальною поведінкою, необхідні подальші дослідження, але вже зараз автори вважають прийом омега-3-жирних кислот перспективним засобом для боротьби з дитячою агресією.