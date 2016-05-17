Pfizer купує Anacor за 5,2 млрд доларів



За кожну акцію власники цінних паперів Anacor отримають по 99,25 доларів, що на 55% більше вартості акцій на момент закриття біржі 13 травня, пише Ремедіум. Загальна сума операції з урахуванням боргів становить 5,2 млрд доларів.

Читайте такожPfizer хоче купити Allergan за $ 150 млрд

У портфелі Anacor зараз немає зареєстрованих лікарських препаратів, проте її флагманський препарат - крізаборол (crisaborole) – проходить зараз розгляд Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Лікарський засіб у вигляді мазі призначене для терапії атопічного дерматиту у дітей і дорослих. За прогнозами економістів Pfizer, продажі крізаборола можуть перевищити 2 млрд доларів.

Минулого місяця стало відомо про розірвання угоди з придбання компанією Pfizer активів Allergan за 150 млрд доларів. Рішення розірвати угоду послідувало після оголошення 4 квітня 2016 року Міністерством фінансів США про впровадження нових заходів по боротьбі з уникненням сплати федеральних податків.