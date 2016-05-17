Pfizer купує Anacor за 5,2 млрд доларів
Pfizer має намір викупити активи біофармацевтичної компанії Anacor за 4,5 млрд доларів, повідомляє The Wall Street Journal.
За кожну акцію власники цінних паперів Anacor отримають по 99,25 доларів, що на 55% більше вартості акцій на момент закриття біржі 13 травня, пише Ремедіум. Загальна сума операції з урахуванням боргів становить 5,2 млрд доларів.
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У портфелі Anacor зараз немає зареєстрованих лікарських препаратів, проте її флагманський препарат - крізаборол (crisaborole) – проходить зараз розгляд Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Лікарський засіб у вигляді мазі призначене для терапії атопічного дерматиту у дітей і дорослих. За прогнозами економістів Pfizer, продажі крізаборола можуть перевищити 2 млрд доларів.
Минулого місяця стало відомо про розірвання угоди з придбання компанією Pfizer активів Allergan за 150 млрд доларів. Рішення розірвати угоду послідувало після оголошення 4 квітня 2016 року Міністерством фінансів США про впровадження нових заходів по боротьбі з уникненням сплати федеральних податків.