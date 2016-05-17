Пакистан може в найближчі місяці позбутися поліомієліту - ВООЗ
11:44, 17 травня 2016Зарубіжні новини
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Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що завдяки масовій вакцинації, оголошеній пакистанською владою, ця країна у найближчі місяці може повністю позбутися поліомієліту.
REUTERS
У найближчі три дні 70 тисяч медиків повинні будуть вакцинувати 10 мільйонів дітей, у тому числі в найбільш віддалених точках Пакистану, повідомляють Новини Ізраїлю.
Вакцинація проходить під охороною поліції, оскільки ісламісти, які виступають проти вакцинації, у минулому неодноразово здійснювали напади на медиків.
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У світі залишилося всього дві країни, де регулярно реєструються нові випадки поліомієліту, - Пакистан і Афганістан. Однак за останній рік в Пакистані було зафіксовано лише 11 нових випадків захворювання на поліомієліт, а в Афганістані - 5.
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