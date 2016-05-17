Заняття спортом знижують імовірність розвитку багатьох форм раку

Таких висновків дійшли вчені з Університету Північної Кароліни (University of North Carolina), які проаналізували результати досліджень, в яких взяли участь загалом понад 1,4 млн осіб, пише Медпортал. Учасники надавали інформацію про рівень своєї фізичної активності. За здоров'ям людей, що брали участь в експерименті, спостерігали близько 11 років – за цей час різні форми раку були діагностовані приблизно у 186 тисяч учасників.

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Виявилося, що ті 10% людей, чий рівень фізичної активності був більше, ніж у решти 90% учасників, істотно рідше хворіють на рак, ніж учасники з найменшим рівнем фізичної активності.

Так, рак стравоходу виникав у них рідше на 42%, рак печінки – на 27%, рак нирки – на 26%. Крім того, була знижена ймовірність розвитку раку кардіального відділу шлунка, ендометріального раку, мієлоїдного лейкозу, мієломи, раку кишечника, пухлин голови та шиї, а також раку прямої кишки, раку молочної залози і сечового міхура. В цілому, люди, які займалися спортом, на 7% рідше хворіють будь формою раку, ніж ті, хто надавав перевагу сидячому способу життя.

Втім, дослідники також відзначили, що люди з високим рівнем фізичної активності на 27% частіше захворювали на злоякісну меланому. Автори припускають, що це пов'язано з тим, що такі люди частіше бували на сонці, займаючись на відкритому повітрі.

Вчені відзначають, що їм не вдалося з'ясувати, який рівень фізичної активності необхідний, щоб знизити ризик розвитку раку, а також невідомо, наскільки інтенсивними мають бути вправи.