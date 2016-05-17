Винагорода від фармкомпаній впливає на продаж препаратів - дослідження

Виявилося, що існує лінійна залежність між отриманими сумами і відсотком продажу ліків певної марки. Вчені скористалися базою даних Medicare за 2011 рік, взявши звідти інформацію про майже 2500 лікарів з Массачусетсу, які за цей рік виписували пацієнтам рецепти на препарати, що знижують рівень холестерину в крові (статини), пише Медпортал.

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У базі, зокрема, були записи про те, чи отримували ці лікарі винагороду за оформлення рецепта на певну марку лікарського засобу, і якщо отримували в якій формі була ця винагорода. З'ясувалося, що виробники медикаментів так чи інакше платили лікарям. Понад третини лікарів брали гроші (або їх еквівалент) від фармкомпаній. Втім, саме у фінансовому вираженні медики отримували плату не так часто, в основному виробники пропонували їм безоплатне харчування (639 випадків з 899).

Проаналізувавши інформацію по 1 559 003 рецептах, виписаних на статини, вчені виявили, що в 356807 з них були згадані ліки певної марки, що становить 22,8%. При цьому відсоток брендованих препаратів, що призначали лікарі і не отримували за це плату, був істотно нижче — 17,8%. Дослідники підрахували, що кожна тисяча доларів, отримувана медиками від фармацевтичної компанії збільшує кількість відповідних призначень на 0,1%. Якщо виробник проводив тренінг для лікарів — продажі препаратів зростали на 4,8%.

Автори дослідження вважають, що отримані ними дані допоможуть зробити ліки дешевшими для пацієнтів.