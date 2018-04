Біологи виявили гігантські "броньовані" віруси

Молекулярні біологи з Університету Пердью визначили структуру фаустовірусів — нової групи вірусів, які мають цілих дві захисні оболонки, що оточують їх ДНК. Досі були відомі віруси, що мають тільки одну зовнішню білкову оболонку — капсидом. Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Лента.ру