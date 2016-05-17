Біологи виявили гігантські "броньовані" віруси

Молекулярні біологи з Університету Пердью визначили структуру фаустовірусів — нової групи вірусів, які мають цілих дві захисні оболонки, що оточують їх ДНК. Досі були відомі віруси, що мають тільки одну зовнішню білкову оболонку — капсидом. Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Лента.ру

Фаустовіруси належать до гігантських вірусів і заражають амеб виду Vermamoeba verformis. Вони мають подвійний ланцюг ДНК, що складається з 466 тисяч нуклеотидних пар і кодує 451 білок. Дві третини цієї кількості не мають аналогів в інших вірусах. Після потрапляння фаустовірусів в організм амеб, вони формують вірусні фабрики, де відтворюють сотні своїх копій, після чого клітина амеби за добу руйнується.

Вченим вдалося розгадати білкову структуру нових гігантських вірусів, а також ідентифікувати ділянку ДНК, що кодує головний білок капсиду. Виявилося, що зовнішня оболонка фаустовірусів утворена білком, що складається з двох загорнутих рулетом шарів. Подібна структура зовнішньої оболонки може бути знайдена і в інших вірусів з подвійною ДНК.

Читайте такожЛюди неправильно застосовують антибіотики - ВООЗЗ іншого боку, внутрішня оболонка, за словами вчених, - це щось незвичайне. Білки, з яких вона складається, відсутні у всіх інших відомих вірусів. Крім унікальної архітектури тіла, яка допомагає виживати при несприятливих умовах, вірус має складний геном. Ті ділянки ДНК, що кодують білки оболонки, здатні змінювати рамку зчитування генетичної інформації, виробляючи нові білки. Така здатність допомагає вірусу адаптуватися до мінливого середовища.

Читайте такожВчені виявили бактерії, невразливі для антибіотиків "останньої надії"Рамка зчитування являє собою будь-яку з трьох можливих послідовностей ДНК, яка здатна кодувати білок. Так як за кожну амінокислоту білка відповідає комбінація з трьох послідовних нуклеотидів, зсув рамки на один або два нуклеотиди змінює комбінацію і може кодувати іншу амінокислоту.