Новий метод допоможе людям з хворобою легень

Співробітники Піттсбурзького університету пропонують імплантувати в легені пацієнтів крихітні спіралі. Це позитивно вплине на функцію легенів та підвищить якість життя хворих, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Financial Express. При емфіземі, формі хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), легені розширюються. Це заважає людям глибоко дихати.

У дослідженні взяли участь 315 осіб зі США та Європи. Більше 75% добровольців страждали від серйозних симптомів і мали вигляд емфіземи, що не дозволяє зробити операцію або спробувати існуюче експериментальне лікування. У цих людей майже не було інших варіантів, крім пересадки легені.

Читайте також Темп дихання впливає на сприйняття смаку і аромату Учасників розділили на групи. Добровольці з обох груп проходили звичайне лікування, що включало ліки і легеневу реабілітацію. Однак учасникам з другої групи в найбільш постраждалі від захворювання частки кожної легені вставляли двосторонні спіралі, які поліпшували еластичні властивості легень. Вони запобігали колапсу дихальних шляхів і дозволяли людям робити більш повний видих. На початку дослідження та через 12 місяців фахівці оцінювали, яку відстань учасники могли пройти за 6 хвилин.

У добровольців зі спіралями після лікування відзначалися поліпшення. За 6 хвилин вони змогли пройти на 15 метрів більше порівняно з іншою групою. А 40% учасникам з групи зі спіраллю вдалося пройти на 25 метрів більше. У групі без спіралі подібні покращення спостерігалися лише у 27% добровольців. Крім того, форсований видих у учасників зі спіраллю збільшився сильніше, ніж у добровольців без спіралі. Також у добровольців зі спіраллю на 32% підвищилася якість життя.