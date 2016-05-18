Від віку і способу життя батька залежить здоров'я дитини

Вже давно не секрет, що харчування, гормональний статус і психологічний стан матері впливають на структуру органів, клітинні реакції і експресію генів у її дитини. Вчені з Джорджтаунського університету з'ясували: спосіб життя чоловіка може призвести до епігенетичним змін в ДНК сперми і, отже, вплинути на геном його дитини, повідомляє meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Дослідження показало: якщо батько алкоголік, у новонародженого може бути діагностований фетальний алкогольний синдром, незважаючи на те, що мати дитини ніколи не вживала алкоголь. Крім того, прийом спиртного батьками корелював зі зниженням маси тіла дитини при народженні, зменшенням розміру мозку і порушенням когнітивних функцій. За словами вчених, похилий вік батька збільшував ризик аутизму і шизофренії у дітей.

Читайте такожВчені оскаржили міф про шкоду пізнього батьківстваПримітно: режим харчування чоловіка в підлітковому віці може як збільшити, так і зменшити ризик серцевої смерті у його дітей і онуків. Батьківське ожиріння було пов'язано із збільшенням кількості жирових клітин, порушенням метаболізму, діабетом, ожирінням і раком мозку. Також психологічний стрес батька приводив до виникнення проблем з поведінкою у його потомства.