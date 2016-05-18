Учені США довели шкоду пластикового посуду

Хімічна сполука Бісфенол А, що використовується в пластикових пляшках з водою, консервних банках і паперових квитанціях, підвищує ризик розвитку ожиріння у майбутніх дітей вагітних мам. Присвячене цього дослідження медиків з Колумбійського університету (США) опубліковане в журналі Environmental Health Perspectives, повідомляє Лента.ру.

Вчені виявили в сечі 94 відсотків обстежених жінок Бісфенол А. Це речовина блокує вироблення важливих для здоров'я організму гормональних сполук і приводить до підвищеного ризику розвитку астми, депресії, раннього статевого дозрівання у дівчаток, цукрового діабету, ожиріння і серцево-судинних захворювань.

У своєму дослідженні вчені проаналізували зразки сечі 369 матерів і дітей. У перших вони були взяті в ході останнього триместру вагітності, а у других — у віці від трьох до п'яти років. Ріст і вага вимірювалися у дітей у віці п'яти і семи років. Додатково у семирічних вимірювали окружність талії.

Читайте такожУ харчовому пластику виявили сполуку, небезпечну для мозкуПісля коригування соціально-економічних та екологічних чинників дослідники виявили, що внутрішньоутробний вплив Бісфенолу А проявляється у високому значенні індексу маси тіла (ІМТ) у дитини у віці семи років. Чим більш високі концентрації бісфенолу А були у матерів, тим більш високий ІМТ був у їхніх дітей.

Виявлена залежність справедлива для дівчаток, але не хлопчиків. Медики рекомендують вагітним жінкам у період з трьох до семи місяців обмежити використання консервованих продуктів і пластикового посуду. Краще готувати їжу самостійно, користуючись фарфоровим посудом або контейнерами з нержавіючої сталі.

Читайте такожДешева косметика насичує організм небезпечними канцерогенамиРаніше повідомлялося, що надмірне вживання вагітними жінками риби також підвищує ризик виникнення у їх потомства ожиріння. Причину цього вчені бачать у ртуті і пестицидах, які містяться у рибі і призводять до гормональних порушень при розвитку плода в утробі матері, а також (як показали раніше проведені дослідження) пошкодження імунної і нервової систем.