Безсимптомні інфаркти частіше трапляються у чоловіків

Основна небезпека такого інфаркту полягає в тому, що пацієнти не знають про нього і, відповідно, не проходять необхідне в цьому випадку лікування, яке могло б допомогти запобігти повторнму інфаркту, пише Медпортал.

Елсайєд Соліман (Elsayed Z. Soliman) та інші дослідники з'ясували, що такий інфаркт вражає чоловіків і жінок з різною частотою, а його наслідки для представників різних статей також різні.

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Автори дослідження проаналізували дані приблизно про 10 тисяч пацієнтів середнього віку. Їх основна частина була зібрана в період з 1987 по 1989 рік у рамках проекту ARIC, присвяченого оцінці ризику виникнення атеросклерозу, однак ряд додаткових обстежень проводився аж до 2013 року.

У 317 пацієнтів був діагностований безсимптомний інфаркт, який вдалося виявити лише в ході проведення електрокардіографічного обстеження, а у 386 стався інфаркт, що супроводжується симптомами, характерними для цього стану. У чоловіків обидва види інфаркту траплялися значно частіше, ніж у жінок, проте для жінок безсимптомний інфаркт частіше виявлявся згубним. Дослідникам вдалося виявити і расові відмінності: чоловіка з білою шкірою частіше страждали від інфаркту, ніж темношкірі.

Більш ранні дослідження, проведені іншою командою вчених, також підтвердили, що безсимптомні інфаркти частіше вражали чоловіків, ніж жінок. Крім того, ризик «мовчазного» інфаркту був істотно збільшений у тих, хто страждав зайвою вагою, курив і приймав гіпотензивні препарати.