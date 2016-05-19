Вчені проводять дослідження щодо ефективності перорального інсуліну

У випробуваннях брали участь пацієнти з діабетом 2 типу, йдеться в офіційному прес-релізі, пише Ремедіум.

Для проведення подвійного сліпого клінічного дослідження, що тривало 28 днів, було відібрано 180 пацієнтів, яким не вдалося досягти контролю над рівнем глюкози за допомогою дієти і метформіну. В залежності від групи учасники отримували 16 мг ORMD-0801, 24 мг ORMD-0801 або плацебо. Препарат видавався перед сном, рівень глюкози у крові пацієнтів постійно вимірювався медичним персоналом.

Згідно зібраним даним, застосування перорального інсуліну сприяло зниженню рівня глюкози на 6,47% порівняно з плацебо. Також результати КД продемонстрували безпеку і хорошу переносимість лікарського препарату.

Читайте такожУ світі зросла захворюваність на цукровий діабет - ВООЗ

У разі успішного проходження клінічних досліджень III фази і реєстрації ORMD-0801, оральний інсулін створить нову парадигму лікування ранніх стадій діабету 2 типу, дозволивши уповільнити розвиток захворювання і зменшити його негативні наслідки. За словами розробників, заміна ін'єкційного інсуліну на пероральний підвищить комплаєнтність пацієнтів.