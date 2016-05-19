США виділять на боротьбу з вірусом Зіка понад 1 млрд доларів

На ці цілі буде направлено 1,1 млрд доларів, пише The Guardian. За це проголосували 68 сенаторів, проти фінансування програми висловилися 29 осіб.

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У лютому цього року адміністрація президента США звернулася до конгресу з проханням про виділення 1,9 млрд доларів на боротьбу з вірусом Зікуа Тоді в адміністрації пояснили, що значна частина коштів буде направлена в Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC), також фінансування буде надано дослідним групам, які ведуть розробку вакцин і діагностичних тестів. Частина виділених коштів буде витрачена на допомогу країнам Південної і Центральної Америки, в яких найбільш активно поширюється вірус.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах вірусу Зіка надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення. Останні експерименти підтвердили зв'язок між інфікуванням вагітної жінки і розвитком мікроцефалії у плода.