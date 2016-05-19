Світові загрожують супербактерії-вбивці - вчені

За даними головного радника британського уряду з питань медицини Саллі Девіс, тільки у Великобританії та США від інфекцій, стійких до антибіотиків, помирають 50 тисяч осіб на рік. Вчені переконані, що до 2050 року в світі від супербактерій буде вмирати хтось кожні три секунди, повідомляють Новини Ізраїлю, з посиланням на ВВС.

На сьогоднішній день через інфекції, що стійкі до антибіотиків, помирають у світі близько 700 тисяч осіб на рік.

Останні дослідження підтверджують ранні публікації про те, що стійкі до антибіотиків інфекції – такі, як кишкова паличка, малярія і туберкульоз, - до 2050-го року будуть вбивати ще 10 мільйонів осіб на рік – більше, ніж зараз помирають від ракових захворювань.

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На думку Саллі Девіс, загроза від супербактерій порівняна з загрозою тероризму і глобального потепління.

Нагадаємо, в травні 2014 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт, згідно з яким, у всіх регіонах світу стрімко зростає стійкість до антибіотиків, які покликані боротися з Klebsiella pneumoniae – кишковою бактерією, що викликає такі захворювання, як пневмонія, сепсис, інфекції у новонароджених пацієнтів і пацієнтів реанімаційних відділень лікарень. У звіті зазначено, що в багатьох частинах світу вже стали неефективні бактеріальні препарати для лікування інфекцій сечових шляхів.

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В Австралії, Австрії, Канаді, Франції, Японії, Новегіл, Словенії, ПАР, Швеції і Великобританії підтверджені численні випадки стійкості до лікування гонореї – хвороби, з якою кожен день у всьому світі заражається понад 1 мільйона чоловік.