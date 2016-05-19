Аконіт - потужний природний антидепресант

Дослідники звернули увагу на рослину, відому як борець бородатий (аконіт) - багаторічну отруйну рослину родини жовтецевих. Вона містить речовину, що має протитривожну дію, яка порівнювана з ефектом від транквілізаторів, пише meddaily.ru з посиланням на rg.ru.

Читайте такожАлкоголь - поганий антидепресант, заявляють ученіУ перспективі дослідники хочуть створити штучну версію цієї рослини, перетворивши її на справжню фабрику з виробництва лікарської сировини. Можливо, рослина подарує новий антидепресант. Як показали спостереження, рослина зменшує прояви тривожності при відсутності яскраво вираженого седативного ефекту і побічних ефектів.

Читайте такожПрямого зв'язку між дефіцитом серотоніну і розвитком депресії не виявлено"Незабаром ботаніки зроблять перший посів борця бородатого, потім з цих рослин вчені відберуть найкращі екземпляри - вони і складуть основу штучної популяції", - йдеться у звіті Томського державного університету, що проводить дослідження.